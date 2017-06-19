Нефть дорожает

2017-06-19 16:19 | www.trend.az | 2

Нефть начала дорожать в понедельник днем, поскольку инвесторы и спекулянты отыгрывают заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможной скорой, уже в этом году, ребалансировке рынка этого сырья, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.53 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,4%, до 47,56 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,27% — до 45,09 доллара за баррель. Трейдеры отреагировали на комментарии аль-Фалиха о том, что даже с учетом увеличения добычи сланцевой нефти ребалансировка глобального нефтяного рынка ожидается в четвертом квартале текущего года.

В ходе утренних торгов нефть дешевела на опасениях участников рынка относительно роста добычи "черного золота" в США, Ливии и Нигерии, отмечает агентство Рейтер. Так, по данным минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 миллиона баррелей в сутки.

В своем июньском докладе ОПЕК сообщала о том, что добыча нефти в Ливии в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 178,2 тысячи баррелей в день — до 730 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 174,2 тысячи баррелей в день — до 1,68 миллиона баррелей в сутки. Однако аль-Фалих заявил, что уровень добычи в Ливии и Нигерии находится в пределах, которые были определены странами ОПЕК. Он также добавил, что не стоит требовать от Ливии снижения темпов восстановления ее добычи. В то же время Ливия и Нигерия не должны считаться угрозой при выполнении соглашения о сокращении добычи нефти, отметил министр.

Тем не менее, по мнению ряда аналитиков, неуклонный рост производства в США, а также увеличение объемов добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, подрывают усилия организации по сокращению добычи "черного золота" в ближайшем будущем, указывает агентство. "В настоящий момент нет причин быть слишком оптимистичными", — цитирует агентство аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.