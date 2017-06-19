Президент Ильхам Алиев: Армения пытается во что бы то ни стало сорвать деятельность сопредседателей Минской группы (версия 2)

2017-06-19 16:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Глава государства сказал сопредседателям, что после их визита в Армению и на оккупированные азербайджанские территории и в преддверии их визита в Азербайджан Армения совершила в отношении Азербайджана очередную военную провокацию на линии соприкосновения войск, в результате которой погиб один азербайджанский военнослужащий.

«Азербайджанская армия, как всегда, дала адекватный ответ, результат которого вам известен. Меня это не удивляет, потому что армянская сторона всегда в преддверии каких-то важных мероприятий или вашего визита совершает такого рода провокации, и мы несколько раз были свидетелями этого – в 2014, 2016 годах и сейчас. Они, безусловно, знают, что мы адекватно ответим на любую военную провокацию против нашего гражданского населения и военнослужащих. Они провоцируют азербайджанскую сторону на это для того, чтобы потом обвинить нас в нарушении режима прекращения огня. Вам достаточно взглянуть на хронологию событий, чтобы увидеть, когда был убит азербайджанский солдат армией Армении и когда со стороны Азербайджана был дан адекватный ответ. Таким образом, ответственность за последнее нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения лежит на руководстве Армении, и за любой инцидент, который может произойти, всю ответственность несет оккупационная армия Армении», - сказал Президент Азербайджана.

В то же время глава государства отметил, что азербайджанская сторона привержена режиму прекращения огня. Сказав, что в последнее время на линии соприкосновения царит относительное спокойствие, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это является важным фактором для ускорения процесса переговоров. Однако произошедшее наглядно показало, что Армения пытается во что бы то ни стало сорвать деятельность сопредседателей Минской группы. Глава государства подчеркнул, что Армения стремится привлечь внимание лишь к вопросам безопасности и использует все произошедшее как повод для обвинения Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Это абсолютно несправедливая позиция.

Выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за выраженное мнение, российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов отметил, что это серьезное нарушение режима прекращения огня накануне визита сопредседателей в Азербайджан вызывает чувство глубокого сожаления.

«В заявлении, которое будет принято по итогам нашего визита, мы отразим эту ситуацию», - сказал Попов.

В ходе беседы сопредседатель от Франции Стефан Висконти, сопредседатель от США Ричарда Хогланд и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выразили свое мнение в связи с процессом переговоров.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.