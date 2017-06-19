Доллар в России подорожает

2017-06-19 16:42 | www.oxu.az | 3

Курс доллара в России к концу года предположительно повысится до 62 рублей, в первой половине 2018 года – до 66 рублей.

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report полагает, что подорожание доллара в России связано с падением нефтяных цен ниже 50 долларов/баррель и ожиданием новых санкций США против России.

Кроме того, за последний год курс доллара в России сильно снизился в результате притока в страну иностранных портфельных инвестиций. В настоящее время наблюдается не только ослабление притока капитала в страну, но и его отток. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на доллары.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс доллара не упадет ниже 56 рублей. Отметим, что текущий курс превысил отметку 58 RUB/USD. Достижение курса уровня 62-63 RUB/USD означает подорожание доллара почти на 10%, что может сказаться на азербайджанском манате.

Н.О.