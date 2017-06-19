Депутат: Лучше отказаться от бессмысленного присвоения почетных званий

2017-06-19 16:49 | www.oxu.az | 4

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа прокомментировал скандальное заявление певца Али Миралиева о присвоении почетных званий.

В интервью Oxu.Az депутат сказал, что в сфере культуры почетные имена присуждают незаслуженно, и предложил отказаться от этой практики:

«Действительно, именно в вопросе присвоения почетных званий несправедливость проявляется больше, чем в других сферах. Вообще, необходимо или отказаться от этих бессмысленных присуждений, либо включить в список пару достойных кандидатур, чтобы несправедливость не проявлялась так отчетливо. У меня есть знакомый музыкант, очень скромный человек. Фарида Гусейнова – известная пианистка. 40 лет она провела за фортепиано, часами исполняет прекрасную музыку на престижных мероприятиях. Долгие годы она является солистом ансамбля «Dan ulduzu». На одном из мероприятий я сказал ей: «Наверное, вы, по меньшей мере, являетесь заслуженной артисткой». Ее ответ меня поразил: «О чем это вы? Кто за мной стоит, чтобы мне присуждали какие-либо звания? Но меня утешает то, что многие мои студенты получили почетные звания, этого мне достаточно».

Сколько еще есть таких неизвестных талантов, которые из-за отсутствия знакомств и денег не могут получить почетные звания. А вы говорите, что Али Миралиев высказался в очень резкой форме. Как он должен был еще высказаться? Ситуация в сфере творчества находится перед глазами, нет необходимости даже говорить об этом».

Напомним, что после снятия Фатмы Абдуллазаде с должности заведующего гуманитарным отделом Администрации президента певец Али Миралиев выразил свое недовольство:

«Фатму Абдуллазаде сняли с должности потому, что она не справлялась со своей работой, каждому прохожему вручала звание народного артиста. За ее счет «голубые» и проститутки стали народными артистами. Все это прекрасно знают. Но они не понимают, что все это ерунда. Итальянка Софи Лорен и турок Зеки Мурен не были народными артистами своих стран, но о них знает весь мир!».

Зульфия Гурбанова

