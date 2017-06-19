В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)

2017-06-19 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

Более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.

Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и AirBridgeCargo.

Всего до начала Гран-При Азербайджана Формулы-1 планируется привести более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

(Автор: Максим Цурков)