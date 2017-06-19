Список членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций будет расширен

2017-06-19 16:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) принял очередную резолюцию о расширении числа членов банка, говорится в сообщении, распространенном AIIB.

Согласно сообщению, Совет директоров банка одобрил заявки трех стран, среди которых будут один региональный и два нерегиональных члена.

Новым региональным членом AIIB станет Тонга, а нерегиональными - Аргентина и Мадагаскар.

Новые члены присоединятся к банку после завершения необходимых внутренних процессов и осуществления первых взносов в капитал банка. Акции новым членам поступят из существующего пула нераспределенных акций AIIB. Таким образом, количество членов банка достигнет 80.

Ранее банк уже объявлял о расширении числа своих участников на 20 стран. Эти страны в настоящее время завершают процесс по вступлению в полноправные члены банка.

Соглашение об учреждении AIIB было подписано в Пекине в июне. Соглашение подписали 57 государств-учредителей банка, в том числе и Азербайджан. Официально банк приступил к деятельности в конце 2015 года. Штаб-квартира банка располагается в Пекине.

Уставный капитал AIIB составляет 92,99 миллиарда долларов. При этом доля региональных членов банка в сумме составляет более 73,61 процента. Крупнейшим владельцем акций банка является Китай, чья доля составляет свыше 32,02 процента акций.

Доля участия Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 0,2732 процента (254,1 миллиона долларов).

На сегодня банк выделил Азербайджану один кредит на 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского трубопровода.

(Автор: Анвар Мамедов)