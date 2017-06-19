Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Лаоса - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 16:45 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салымсай Коммасит сказал, что для него высокая честь совершить первый официальный визит в Азербайджан.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества с Лаосской Народно-Демократической Республикой. Глава государства подчеркнул, что визит министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салымсая Коммасита в Азербайджан служит хорошим показателем взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в ходе визита министра Салымсая Коммасита в нашу страну будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также вопросы, связанные с определением перспектив сотрудничества.

Министр Салымсай Коммасит отметил, что связи между Лаосом и Азербайджаном имеют длительную историю, они начались еще в советское время. Он подчеркнул, что Азербайджан внес большой вклад в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики, в том числе подготовку кадров. Констатировав, что в Азербайджане, являющемся лидирующим государством региона, достигнуты большие успехи, гость отметил значение взаимных визитов между нашими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой в области образования, туризма и других сферах.

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10:30

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салымсаем Коммаситом.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.