Ракетная мощь Ирана может искоренить террористов в Сирии - глава МИД

2017-06-19 16:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетная мощь Ирана не только защищает граждан страны, но и играет важную роль в глобальной борьбе с террористической группировкой Исламское государство, сообщает агентство IRNA.

Он сделал эти замечания в своем блоге в соцсети Twitter, комментируя ракетный удар Ирана по базам боевиков террористической группировки ИГИЛ в районе сирийского города Дейр-Эз-Зор.



«Ракетная мощь Ирана защищает право своих граждан на законную самооборону и поддерживает глобальную борьбу для искоренения ДАИШ (ИГИЛ) и экстремистского терроризма», написал глава внешнеполитического ведомства ИРИ в своем блоге в Twitter.



18 июня КСИР объявил, что ракеты средней дальности были запущены из западных провинций Ирана в Керманшахе и Кордестане в ответ на недавние атаки террористической организации "Исламское государство" на Тегеран, в результате которых погибли 18 и были ранены 50 человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева )