Узбекистан отчитался о борьбе с незаконным оборотом наркотиков

2017-06-19 16:44 | www.trend.az | 3

В 2016 году в Узбекистане была продолжена работа в сфере сокращения спроса и предложения наркотиков в соответствии с антинаркотической стратегией, определённой Программой комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020 гг, сообщает посольство Узбекистана в Баку.

В результате принятых организационно-практических и оперативно-профилактических мер, правоохранительными органами республики в 2016 году выявлено 6646 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 3 тонны 542,4 кг наркотических средств, в том числе 107,76 кг героина, 1 т 446,82 кг опия, 883,23 кг марихуаны, 241,15 кг гашиша, 862,84 кг кукнара, 579,1 гр. новых психоактивных веществ (НПВ) и других синтетических наркотиков, а также 19 тыс. 277 таблеток психотропных веществ.

В 2016 году за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Узбекистана задержано 110 (138) граждан иностранных государств. Большую часть лиц составляют граждане, Афганистана – 24 (33), Таджикистана – 27 (27) России – 19 (24), Казахстана – 14 (9), Кыргызстана – 9 (8). Изъято 340 (364) кг наркотических средств или 10% (14,5%) от его общего количества изъятий наркотиков по республике. Кроме того конфисковано 2461 (1422) таблеток психотропных веществ и 45,8 гр. (7800 л. и 89,8 гр.) прекурсоров.

В целях выявления и пресечения фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и пресечения каналов поступления наркотиков в республику из соседних государств, правоохранительными органами проведена двухэтапная комплексная широкомасштабная операция «Чёрный мак-2016».

В результате проведенных организационно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1070 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений. Уничтожены незаконные посевы общей площадью 4933 кв.м.

В ходе проведения операции возбуждено 2659 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 1 т 321 кг наркотических средств, в том числе 3,4 кг героина, 49,3 кг опия, 45,9 кг гашиша, 462,2 кг марихуаны, 760 кг кукнара.

В рамках организации месячника, посвященного 26 июня – Международному дню борьбы с наркотиками с приглашением представителей дипкорпуса, общественности и СМИ организовано мероприятие по сжиганию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики из незаконного оборота. В печах уничтожено 1 т 438 кг наркотических средств, в том числе 145 кг героина, 655 кг опия, 496 кг марихуаны, 115 кг гашиша, 27 кг кукнара, а также большое количество наркотических средств в виде таблеток и растворов.

Согласно данным наркологической службы Министерства здравоохранения за последние 10 лет в республике наблюдается положительная динамика развития наркологической ситуации по основным её показателям.

Так, количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте за период 2007-2016 гг. сократилось с 19868 до 10505.

Продолжалось уменьшение числа зависимых от наркотических средств опийной группы – 5420 (2015 г. – 7977) или 51,6% (60,3%) от общего числа состоящих на учёте. Заметно сократился показатель числа зависимых от героина – 4063 (6554) или 38,7% (49,6%).

Анализ половозрастной характеристики наркозависимых свидетельствует о нарастании численности больных в возрасте 40 лет и старше – 58% (56,1%), доля лиц в возрастной группе 20-39 лет – 42% (43,9%).

В 2016 году наблюдалось уменьшение числа наркозависимых, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях республики – 2220.

Уменьшилась доля лиц, зависимых от опиатов среди больных, пролеченных в стационарных условиях – 60,2% (71,4%), при росте доли зависимых от каннабиноидов – 23,3% (15%).

По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом в 2016 году выявлено 3983 (4171) новых случаев ВИЧ-инфицирования, из них 209 (260) среди потребителей инъекционных наркотиков.

В рамках первичной профилактики наркопотребления врачами-наркологами лечебно-профилактических учреждений республики в различных группах населения прочитано 7117 лекций, проведено 2213 семинаров, осуществлено 579 выходов в СМИ (газеты, телевидение, радио).

В системе народного образования совместно с органами здравоохранения проведено 4,3 тыс. лекций по предупреждению наркопотребления, 4,1 тыс. – табакокурения и 6 тыс. – алкоголизма.

В рамках международного сотрудничества Министерством народного образования проводилась работа по реализации программы «Крепкая семья» по проекту УНП ООН GLOK01 «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи посредством программ обучения навыкам жизни в семье».

Программа направлена на профилактику поведенческих проблем в подростковом возрасте, включая злоупотребление психоактивными веществами, а также укрепление родительских навыков и семейных отношений.

В 2016 году при координации Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) проведена работа в рамках договорно-правовой базы двухстороннего и многостороннего сотрудничества в сфере контроля за наркотиками.

Реализованы мероприятия по дальнейшему укреплению материально-технической базы компетентных органов республики в рамках исполнения Поправок к узбекско-американскому межправительственному Соглашению в области контроля за наркотиками и правоприменению от 2001г.

При содействии Посольства Италии в Узбекистане и Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии 11-15 апреля 2016г. в г.Ташкенте организован учебный курс «Борьба с наркотиками в Интернет-пространстве» для представителей МВД и ГТК республики.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между НИАЦКН и Представительством Фонда им. К.Аденауэра в Узбекистане в августе и сентябре 2016г. проведены учебные мероприятия в Италии и Германии на тему «Германо-Центральноазиатский диалог по вопросам политики безопасности и борьбы с организованной преступностью».

В рамках председательства Узбекистана в ШОС в феврале, марте и апреле 2016г. в г.Пекине организованы заседания Рабочих групп экспертов Совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе указанных экспертных встреч подготовлены к подписанию разработанные узбекской стороной проекты Антинаркотической стратегии ШОС на 2017-2022 годы и Программы действий по ее выполнению.

По линии взаимодействия с ЦАРИКЦ, директор и начальник международного отдела НИАЦКН 30 марта 2016г. в г.Алматы приняли участие в заседании Совета национальных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ, в ходе которого рассмотрены текущие вопросы организации деятельности Центра.

В целях повышения материально-технического и экспертного потенциала компетентных министерств и ведомств республики реализован ряд международных проектов УНП ООН и ОБСЕ, направленных на содействие в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их злоупотребления.

Правоохранительным органам и другим ведомствам переданы технические средства и оборудование на сумму более 200 тыс. долл. США в ходе реализации проекта УНП ООН «Борьба с незаконным оборотом афганских опиатов через северный маршрут путем укрепления потенциала основных пограничных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия» - ХАС/К22 и «Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками» - GLOG-80.

В 2016г. совместно с УНП ООН и Посольством Японии проработан вопрос реализации нового проекта «Борьба с контрабандой афганских наркотиков в Узбекистане путем создания межведомственных мобильных групп» в рамках Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019гг. с бюджетом 2,5 млн. долл. США.

Для повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов Узбекистана в рамках проектов организованы учебные курсы, семинары и тренинги. В 2016 году 204 сотрудника соответствующих министерств и ведомств республики приняли участие на тренингах, курсах и семинарах по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, профилактики и лечения наркомании.