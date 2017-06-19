В Москве столкнулись две пригородные электрички

2017-06-19 17:10 | www.oxu.az | 3

Две пригородные электрички столкнулись в районе Курского вокзала в Москве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным МВД России, столкнулась электричка сообщением Нахабино - Щербинка и поезд «Стриж» Нижний Новгород - Москва. Один из вагонов частично сошел с рельсов.

Пассажиры из вагонов эвакуированы. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В МВД заявили, что информация о пострадавших уточняется.

Н.О.