Число таксофонов в воинских частях Баку будет увеличено

2017-06-19 16:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" увеличит число таксофонов в расположенных в Баку воинских частях, сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам источника, в том числе новые таксофоны будут установлены в местах лишения свободы, где также имеется большой спрос на таксофонную связь.

"Наименьшей популярностью данные устройства пользуются в местах массового скопления людей в частности на выходах из метро. Тем не менее, таксофоны не будут выведены из эксплуатации, учитывая важность их социальной составляющей", - сказал источник.

В настоящее время в зоне обслуживания "Бакинской телефонной связи", как отметил источник, насчитывается 355 таксофонов. Таксофоны, выведенные из эксплуатации ранее из-за поломок, будут отремонтированы и установлены в тех местах, где имеется наибольший спрос.

"Тем самым ежемесячно число таксофонов будет увеличиваться на две три единицы", - сказал источник.

Таксофонная связь является универсальным видом сервиса и социально-направленной услугой связи. Доступ к службам экстренного реагирования и сервисным телефонным службам посредством таксофонов предоставляется бесплатно.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev