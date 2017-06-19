Сехри Рагимова после школы Юдашкина представит Азербайджан на чемпионате мира (ФОТО)

2017-06-19 16:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский дизайнер Сехри Рагимова вернулась из Москвы, где прошла обучение в школе Дома моды Валентина Юдашкина. Дизайнер поделилась впечатлениями с Trend Life и рассказала о будущих планах.

"Дом моды Юдашкина является ведущим в России. Показателями успешности и популярности маэстро дизайна являются регулярные показы в мировых столицах моды: Милане, Париже, Риме, Нью-Йорке. Каждое изделие здесь уникально. Сшитые из эксклюзивных тканей вручную по авторским эскизам, костюмы от Юдашкина по праву можно считать произведениями искусства. Это подтверждается и тем фактом, что его хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в музее Метрополитен в Нью-Йорке, Московском государственном историческом музее. И учиться в такой школе было для меня большой честью и приобретения бесценных знаний, которые собираюсь реализовать в своих проектах. Более того, после обучения в этой школе для меня как-будто открылись все дороги и поступили предложения о работе в Турции, Германии и Швейцарии", - начала беседу Сехри.

По словам молодого дизайнера, в данное время она готовиться представить Азербайджан на чемпионате мира среди дизайнеров Dress of the World -2017, который пройдет в сентябре в Белграде (Сербия).

"Я один из тех дизайнеров, кому приходится самостоятельно развивать свой бренд, пусть трудно, зато это любимое дело! Конечно, у молодого дизайнера очень много преград, которые приходиться преодолевать, но это только закаляет характер и стимулирует для дальнейшей творческой деятельности, усовершенствования и саморазвития. Очень важно - учиться и развиваться! В данное время также работаю над новой коллекцией "Сень-Зима: 2017-2018", которая будет сшита в Турции, а затем представлена в Баку и Стамбуле. Получила приглашение на показы мод в Милан, Париж и другие города Европы, которые обязательно собираюсь посетить, чтоб увидеть современные тренды, набраться опыта и наладить сотрудничество", - сказала Сехри.

Мода по своей природе – вечно меняющееся искусство, а творение . Но именно постоянная эволюция, непрерывное обращение к старым тенденциям и создание новых делает индустрию моды столь захватывающей и великолепной.

"Мы часто удивляемся, откуда у известных дизайнеров столько чудесных новых идей. Правда в том, что все эти идеи редко бывают абсолютно новыми: дизайнеры творят и преобразовывают окружающий мир. Идеи для дизайна можно черпать отовсюду. Музеи, художественные галереи, природа, улицы большого города, весь ваш окружающий мир способны предоставить базовый материал. Дизайнер должен всегда ощущать пульс времени, разбираться в музыкальных тенденциях, уличной культуре, кино, художественных течениях", - говорит Сехри, которая также пишет песни и стихи, книгу под названием "Happy End".

По ее словам, она создает коллекцию для тех, кто ценит качественную индивидуальность дизайнерской одежды и понимает, что хотел донести до него дизайнер посредством одежды.

"Для меня творить - это самое большое удовольствие. Вы можете спросить меня - как я все успеваю? Могу ответить, что мой внутренний мир кипит как вулкан и стремиться идеи воплотить в жизнь. Признаться честно, могу не выходить из дома неделями, потому что приходить вдохновение творить! На самом деле быть творческой личностью не так то легко, это может отнять личную жизнь, но результат сделает тебя самой счастливой на свете", - добавила Сехри.