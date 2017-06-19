Сопредседатели МГ ОБСЕ в Баку остудили восторги Еревана по поводу последнего заявления

2017-06-19 16:54 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

То, с какой радостью Армения, которая вот уже более двадцати лет оккупирует чужие территории и тем самым создает напряженность в Нагорно-карабахском регионе, восприняла последнее заявление МГ ОБСЕ, вызывает недоумение. На всех площадках, со всех трибун последний месяц представители армянской власти кричали об адресности заявления МГ ОБСЕ и даже умудрились грозить Азербайджану международными санкциями, забыв, что санкции применяются против тех, кто нарушает международное право, а не защищает свои земли от захватчиков.

Правда, сегодня, ровно месяц спустя с момента публикации, восторгам Армении по поводу заявления сопредседателей от 18 мая пришел конец. Находящийся с визитом в Баку в числе остальных сопредседателей представитель России Игорь Попов объяснил, что последнее заявление МГ было адресовано обеим сторонам, добавив также, что основной месседж был направлен на снижение напряженности вдоль линии соприкосновения.

Очередные инсинуации Еревана просуществовали недолго. Все точки над «i»расставлены. Разумеется, медиаторы выполняют свою работу, делая заявления, которые должны снять напряженность в регионе, и не более того. При этом Ереван словно игнорирует тот факт, что все призывы международных институтов в последнее время как раз очень адресны, только обращены не к Баку, а к стране-агрессору – Армении.

Мировое сообщество, которое менее чем за год явилось свидетелем нескольких серьезных обострений на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха, все чаще призывает именно Ереван к субстантивным переговорам. Термин «субстантивные» переговоры - относительно новое дипломатическое понятие, которое означает переговоры по существу. То есть, переговоры, где обсуждается не картина в целом, а отдельные пункты, по которым стороны конфликта должны договариваться. Баку такой подход абсолютно устраивает, азербайджанская сторона не просто соглашается, а настаивает на субстантивных переговорах, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс нагорно-карабахского урегулирования, который из-за деструктивной политики Еревана находится в тупике.

При этом всем понятно, кто именно виноват в торпедировании переговоров. Уже не только ОБСЕ, но и ООН открыто намекнула Еревану, что пора перестать затягивать переговоры по Карабаху.

Еще в феврале генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, и призвал стороны к субстантивным переговорам. В конце марта к субстантивным переговорам призвал уже действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Понятно, что все призывы сесть за стол переговоров с конкретным планом, а не жалобами вперемежку с разглагольствованиями, относятся именно к армянской стороне. Очевидно, что власть в Армении, которая сегодня сосредоточена в руках карабахских командиров во главе с президентом Сержем Саргсяном, подкрепляется лишь наличием нагорно-карабахского конфликта. Коррумпированные армянские чиновники из карабахского окружения Саргсяна не так глупы, чтобы выходить из карабахского кризиса и автоматически ставить под сомнение целесообразность своего дальнейшего пребывания у властной кормушки.

Сегодня Армению полностью устраивает статус-кво, который позволяет Еревану безнаказанно продолжать оккупацию чужих территорий. Однако на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск постоянно происходят столкновения, гибнут люди, что создает серьезную угрозу безопасности всего региона, и внешние наблюдатели, включая МГ ОБСЕ, не могут не понимать, что именно статус-кво является камнем преткновения в переговорах вокруг Нагорного Карабаха. Медиаторы, мировые лидеры и страны региона должны осознать, что пока Ереван пытается любой ценой сохранить существующее сегодня положение, все попытки выйти из тупика в проблеме Нагорного Карабаха бесполезны. Еревану невыгодно предпринимать реальные шаги в направлении урегулирования. И в этом случае международное сообщество должно понять, что единственным выходом из сложившейся ситуации должно стать активное участие всех медиаторов в процессе переговоров и усиление их давления на официальный Ереван.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend