Этническая музыка румын в Международном центре мугама (ФОТО)

2017-06-19 17:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках нового международного этнического проекта Международного центра мугама под названием "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), состоялся концерт румынских исполнителей, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az. Мероприятие было посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

На открытии посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку отметил, что за 25 лет сотрудничества наши страны очень сблизились.

"За эти 25 лет сотрудничества мы поняли, что у нас очень много общего. И любовь к старинной национальной музыке, ее развитие и ее сохранение - одна из черт наших народов, которая также объединяет нас", - заявил посол.

В первой части концерта выступили гости из Румынии Доина Лаврич Паркель и Даниэль Поп.

Доина Лаврич Паркель исполнила старинные песни и играла на лютне. Своим вокалом и великолепным вкусом в музыке Паркель знаменита и в родной Румынии, и за ее пределами. Ее концерты проходили в Вене, Стокгольме, Шанхае, Варшаве и других городах.

Исполнитель на флейте Даниэль Поп также исполнил мелодии и на свирели. В его репертуар вошли мелодии 19-го века, а также старинные песни в современной интерпретации.

После выступления румынских музыкантов на сцену вышли заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кеманча), а также Эмин Джабраилов (нагара) и ханенде Гусейн Меликов. После исполнения мугама нашими музыкантами, на сцене Международного центра мугама прозвучали "Шуштер" и "Махур", куда румынские музыканты добавили свои мелодии. Необычное сочетание старо-румынских и азербайджанских национальных инструментов, синтез песен вызвали бурные аплодисменты зала.

В этот вечер в зале присутствовали видные деятели культуры, послы Америки, Франции, Молдовы, Мексики, иностранные гости. Зрители по завершении концерта аплодировали музыкантам стоя.

Даниэль Поп отметил, что не ожидал увидеть город настолько красивым: "Больше всего меня поразил Международный центр мугама, он очень современный, здесь есть все новые технологии, а самое главное - в зале чудесная акустика".

Говоря об азербайджанской музыке, Даниэль Поп признался, что мугам и румынскую музыку очень легко синтезировать, потому что у нас очень близкие корни и схожие ритмы.