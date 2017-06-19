Londra'daki saldırıya Türkiye'den kınama

2017-06-19 17:28 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınında Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin, “Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınında Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısını lanetlediklerini bildirdi. Bakanlıktan, terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınlarında, ibadetten dönen Müslümanları hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda insanın yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını üzüntüyle öğrendik. Kutsal Ramazan ayında masum insanlara karşı düzenlenen ve Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Birleşik Krallık halkına içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye ve Türk halkı terörle mücadelede Birleşik Krallık ile tam bir dayanışma ve iş birliği içinde olmaya devam edecektir” denildi.