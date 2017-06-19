В Баку хулиганы избили друга и угнали его автомобиль

2017-06-19 17:40 | www.oxu.az | 2

В Баку молодые люди угнали автомобиль друга и спрятались. Однако потерпевший не намерен прощать друзьям эту шалость и теперь их разыскивает полиция.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на территории 16-го отделения полиции Наримановского района в ночь с 17 на 18 июня. На проспекте Азадлыг возле здания № 145 молодые люди Джавид, Али и Джейхун избили Исмаилзаде Сеймура Тахир оглу, 1995 года рождения, и нанесли ему телесные повреждения. Затем злоумышленники сели в автомобиль пострадавшего с государственными номерами 90 PF 547 и угнали его. По словам правоохранителей, хулиганы еще не найдены, они скрываются от следствия. Пострадавший утверждает, что до этого события они были друзьями. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются обстоятельства случившегося.

A.M.