Украинский музыкант восхищена Квартирой-музеем Ниязи (ФОТО)

2017-06-19 17:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный украинский дирижер Виктория Рацюк посетила филиал Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Квартиру-музей Ниязи в Баку, сообщает Trend Life.

На своей страницы в Facebook дирижер разместила фотографии о визите. Комментируя посещение, Виктория Рацюк отметила, что у нее захватывает дух от атмосферы музея и от того, что по фотографиям она видит, как много знаменитых музыкантов побывало в этом доме.

Напомним, что Виктория Рацюк дирижировала в Баку спектаклем "Травиата" Джузеппе Верди, который состоялся 18 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Виктория Рацюк является представителем новой формации деятелей музыкального искусства. Не часто встретишь дирижера, который успешно работает в различных жанрах - в оперном, симфоническом и новой музыке современных композиторов. Ее творческая карьера началась в 1995 году. Как симфонический дирижер Рацюк успешно выступала в Украине, России, Германии, Дании, Греции, Польше, Венгрии, Чехии и Бразилии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)