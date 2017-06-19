В Люксембурге проходит министерское заседание стран "Восточного партнерства"

2017-06-19 17:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Люксембурге в понедельник проходит министерское заседание стран "Восточного партнерства".

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

В соответствии с программой, опубликованной на сайте Европейского совета, в ходе заседания обсуждается подготовка к пятому саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.

Также в Люксембурге в понедельник проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, на которое съехались министры иностранных дел всех стран ЕС. На повестке дня заседания – вопросы глобальной стратегии внешней политики ЕС, сотрудничество между ЕС и НАТО, борьба с терроризмом, миграция, ситуация в Ираке, кризис в Персидском заливе и т.д.

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)