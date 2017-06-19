В США Марк Шнайер привел в пример Ильхама Алиева

2017-06-19 18:00 | www.oxu.az | 2

Глава Фонда этнического согласия (Foundation for Ethnic Understanding) США Марк Шнайер в своем выступлении на приеме по случаю священного месяца Рамазан, организованном Генеральным консульством Израиля в Лос-Анджелесе, заявил, что для него это хорошая возможность поговорить об инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева о межрелигиозном диалоге, которую он озвучил в ходе IV Международного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Time of Israel.

Марк Шнайер сказал, что приветствует диалог между лидерами христианских и мусульманских общин США.

«Прием гостей на ифтар — прекрасная возможность для празднования нашей общей веры и нашего общего будущего», - заявил Шнайер на приеме.

Он рассказал присутствующим о том, что обсуждал инициативу по межкультурному диалогу с министром иностранных дел и министром культуры Азербайджана, а также с лидерами христиан в Нью-Йорке 26 мая.

«Азербайджан — страна с мусульманским большинством — защищает не только свободу вероисповедания, но и еврейские и христианские общины, а также способствует межкультурному и межрелигиозному диалогу на мировом уровне благодаря проведению с 2011 года международных форумов в Баку», - сказал Марк Шнайер.

Н.О.