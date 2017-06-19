Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до конца года

2017-06-19 17:43 | www.trend.az | 2

Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до конца 2017 года. Это предусмотрено планом мероприятий на период 2017-2020 годов по формированию единого миграционного пространства Союзного государства, который был утвержден 16 июня в Санкт-Петербурге на заседании Совета Министров СГ, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете СГ.

"Важнейшей темой плана стала единая визовая политика, в этой сфере он предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз до конца 2017 года, - отметили в Постоянном комитете. - Это позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время. Кроме этого будут решаться вопросы сближения процедур и регламентов выдачи виз, стороны проработают возможности введения единой визы Союзного государства".

В плане содержатся как организационно-правовые, так и организационно-практические мероприятия: подготовка международных договоров в сфере миграции, гармонизация законодательства по вопросам миграционной политики, мониторинг заключенных договоров и соглашений, проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, организация рабочих встреч, информационное взаимодействие и сотрудничество в сфере кадрового обеспечения.

Планом предусмотрена разработка проекта концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года. "Таким образом, план нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере формирования единого миграционного пространства Союзного государства, решение новых задач, в том числе связанных с формированием единого визового пространства", - подчеркнули в Постоянном комитете.