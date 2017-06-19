Служба государственной охраны предупредила о новом вирусе на Android

2017-06-19 18:10 | www.oxu.az | 2

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для операционной системы Android.

Как передает Oxu.Az, в Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики сообщили АПА, что новый вирус под названием Dvmap (Trojan.AndroidOS.Dvmap.a) заразил более 50 тыс. устройств на операционной системе Android.

Новый вид троянской программы заражал смартфоны через официальный магазин приложений Google Play. Внедрившись в устройство, червь получает root-права, удаленно предоставляя злоумышленникам доступ к устройству.

Чтобы обойти проверки Google Play, создатели трояна использовали интересный прием: в конце марта 2017 года в каталог было загружено «чистое» приложение, а затем авторы несколько раз публиковали вредоносные обновления для него. Вредоносная версия публиковалась ненадолго, обычно в тот же день в каталог возвращалась «чистая» версия программы. В период с 18 апреля по 15 мая 2017 года такая замена произошла, по крайней мере, 5 раз.

По мнению экспертов, новый вирус, является наиболее сложной формой трояна на Android. Вредоносное программное обеспечение не только пытается получить права root четырьмя различными способами, даже с 64-битным совместимым кодом, но также записывает вредоносный код в системные библиотеки libdmv.so и libandroid_runtime.so.

Э.А.

