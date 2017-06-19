Кризис не повлиял на экономику Катара – министр

2017-06-19 17:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Политическая и экономическая изоляция Катара со стороны ряда арабских стран не повлияла на экономику страны, сказал Министр экономики и торговли Катара Ахмед бен Джасим Аль Тани, сообщают в понедельник катарские СМИ.

Как пишут СМИ, министр отметил, что Катар является экспортером в разные государства мира, в частности, одним из самых крупных экспортеров сжиженного природного газа (LNG).

«Катар обладает достаточной силой и возможностями, а также у него имеются планы противодействия эмбарго, введенного со стороны ряда арабских стран», – сказал министр.

Аль Тани отметил, что в настоящее время нет никаких проблем с реализацией различных проектов.

«Экономическая и политическая изоляция Катара открыла новые рынки для страны», - сказал министр.

Ранее президент Турции призвал к скорейшему урегулированию этого кризиса. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, атмосфера противостояния не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать посредством диалога. В этой связи президент Турции привлек внимание к позиции Саудовской Аравии, назвав Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu