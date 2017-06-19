МГ ОБСЕ призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к снижению напряженности на линии соприкосновения – заявление (версия 2)

2017-06-19 17:57 | www.trend.az | 2

(Добавлены подробности после первого абзаца. первая версия опубликована в 17.41)

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ призывает стороны нагорно-карабахского конфликта рассмотреть меры, которые приведут к снижению напряженности на линии соприкосновения и международной границе между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Ричард Хогланд от США вместе с личным представителем председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком в июне посетили регион, говорится в заявлении.

Главная цель визита сопредседателей состояла в том, чтобы обсудить позицию сторон в отношении следующих шагов в нагорно-карабахском мирном процессе после трехсторонней встречи на уровне министров в Москве 28 апреля и общую ситуацию в зоне конфликта, говорится в заявлении.

Сопредседатели встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 10 июня и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 19 июня, а также провели консультации с министрами иностранных дел и обороны обеих стран, говорится в заявлении. В Баку они также встретились с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха.

На переговорах в Баку сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня, что привело к жертвам на линии соприкосновения накануне их визита в Азербайджан, говорится в заявлении.

Сопредседатели обратились к сторонам конфликта с призывом избегать дальнейшей эскалации, говорится в заявлении.

В обеих столицах сопредседатели призвали стороны вновь участвовать в субстантивных переговорах (по существу), добросовестно и с политической волей, говорится в заявлении. Они подчеркнули в заявлении, что это единственный способ добиться прочного мира для жителей региона, которые ожидают и заслуживают прогресса в урегулировании конфликта. Президенты выразили намерение возобновить политический диалог в попытке найти компромиссное решение по наиболее спорным вопросам урегулирования, говорится в заявлении.

Сопредседатели 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать членов Минской группы, говорится в заявлении. Они также планируют вскоре встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы обсудить условия предстоящей работы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)