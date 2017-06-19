Армения срывает переговорный процесс по Нагорному Карабаху - МИД Азербайджана

2017-06-19 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Осуществленные Арменией за последние дни провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск являются преднамеренными и направлены на эскалацию ситуации и срыв переговорного процесса, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

На встрече Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком были отмечены неустойчивость и недопустимость статус-кво и важность изменения его путем субстантивных переговоров.

Глава МИД Азербайджана отметил, что для продвижения в решении конфликта необходимо в соответствии с имеющимися на столе переговоров предложениями осуществить вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий.

Министр также затронул осуществляемые Арменией незаконные действия на оккупированных территориях, в частности незаконное переселение, уничтожение памятников материальной и духовной культуры, организацию незаконных полетов и незаконную экономическую деятельность. Осуществляемая Арменией незаконная деятельность на оккупированных территориях серьезно препятствует переговорному процессу, сказал министр.

На встрече также была отмечена важность интенсификации переговорного процесса.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник находятся с визитом в Баку.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.