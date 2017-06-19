Сопредседатели проинформируют 3 июля в Вене членов Минской группы о переговорном процессе

2017-06-19 18:25 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) проинформируют 3 июля в Вене членов Минской группы о последнем визите в регион.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении сопредседателей об итогах визита в регион.

В заявлении отмечено, что посредники планируют в ближайшее время встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении с целью обсудить предстоящую работу по урегулированию.