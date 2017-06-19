Мамедъяров: Своими провокациями Армения проводит политику, направленную на подрыв переговоров

2017-06-19 18:23 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Ричардом Хогландом и специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече была отмечена неустойчивость и неприемлемость «статус-кво», подчеркнута необходимость его изменения путем субстантивных переговоров.

Э.Мамедъяров отметил, что в соответствии с находящимися на столе переговоров предложениями, для достижения прогресса в урегулировании конфликта Армения должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских земель.

Коснувшись последних совершенных Арменией на линии соприкосновения войск провокаций, министр подчеркнул, что эта страна путем подобных провокаций и обострения ситуации целенаправленно проводит политику, направленную на подрыв переговорного процесса.

Эльмар Мамедъяров также коснулся осуществляемых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана незаконных действий, в числе которых заселение захваченных земель, разграбление и уничтожение материальных и культурных памятников, организация незаконных полетов, ведение экономической деятельности. Он добавил, что подобные незаконные действия Армении на оккупированных азербайджанских землях являются серьезным препятствием для переговоров по урегулированию конфликта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по интенсификации переговорного процесса.