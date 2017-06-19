Объявлен сбор подписей за выход России из военных конфликтов

2017-06-19 18:27 | www.oxu.az | 3

Основатель и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов.

Акция объявлена в рамках президентской кампании, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании «Время вернуться домой», - заявил руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев. По его словам, о начале сбора подписей партия объявила в 50 российских городах.

Она выступает с требованием прекратить выделять федеральные средства «на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии». В ходе встречи с жителями Рязани Явлинский привел данные, согласно которым российские власти за полтора года потратили на военные действия на Ближнем Востоке около 100 миллиардов рублей.

Напомним, очередные президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.

Н.О.