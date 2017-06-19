На этих улицах и проспектах Баку будут отключены светофоры

2017-06-19 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решением Бакинского транспортного агентства (БТА) в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формула 1 с сегодняшнего дня и по 26 июня на сигнальных контролерах, установленных на перекрестках некоторых улиц и проспектов, применены сигналы «желтый мигающий свет» и «светофор отключен», говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

Как говорится в сообщении, 19-26 июня сигнал «светофор отключен» будет применен на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Азиза Алиева, а также улицы Азиза Алиева – проспекта Нефтяников, проспектов Бюльбюля - Нефтяников, улицах Узеира Гаджибекова – Рихарда Зорге, улицах Узеира Гаджибекова – А. Пушкина, улицы Узеира Гаджибекова - проспекта Азадлыг, улицах Рашида Бейбутова – Узеира Гаджибекова, проспекта Бюльбюля - улицы Узеира Гаджибекова, улицы Рашида Бейбутова - проспекта Зарифы Алиевой, проспекта Бюльбюля – улицы Зарифы Алиевой, улицы Самеда Вургуна – проспекта Зарифы Алиевой, проспекта Бюльбюля – улицы Хагани, улицах Рашида Бейбутова - Хагани, проспекта Азадлыг - улицы Хагани, улицах А. Пушкина – Хагани, а также улицах А. Пушкина – Низами.

В указанные дни, также будет применен сигнал «мигающий свет» на улицах Узеира Гаджибекова - Кевкабханум Сафаралиевой, проспекте Азадлыг - улице Низами, проспекте Бюльбюля – улице 28 Мая, улицах 28 Мая – А. Пушкина, проспекте Бюльбюля - улице Шамси Бадалбейли, улице 28 Мая - Кевкабханум Сафаралиевой, улицах 28 Мая – Рихарда Зорге, улицах Самеда Вургуна – Узеира Гаджибекова и улицах Бунията Сардарова - Саида Рустамова.

Гран-при Азербайджана «Формула 1» пройдет в Баку с 22 по 25 июня 2017 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)