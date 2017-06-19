Mastercard переходит на новый этап сотрудничества с Азербайджаном в рамках внедрения безналичных расчетов

2017-06-19 18:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания глобальных платежных технологий Mastercard и одна из ведущих общественных организаций Азербайджана «Инновационный центр» подписали в Баку письмо о намерениях сотрудничества в области финансовой грамотности и внесении вклада в видение «Безналичного Азербайджана».

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, письмо включает в себя соглашение о разработке совместных проектов, способствующих финансовой грамотности, и, соответственно, повышение эффективности целей, направленных на финансовую интеграцию в «Безналичный Азербайджан». Это было также формальное выражение намерения Mastercard начать партнерство с учреждением для различных инициатив, направленных на продвижение безналичного общества.

«Финансовая отстраненность и неграмотность ведет к экономике на основе наличных денег, что делает граждан и правительство уязвимыми перед социальными проблемами, неудобствами и более высокими издержками. Наш подход к финансовой интеграции связан не с корпоративной социальной ответственностью или благотворительностью. Мы рассматриваем решение этой проблемы в применении технологий цифровых платежей через партнерские отношения между государственным и частным секторами и способствовании повышения уровня финансовой грамотности. Мы рады начать партнерство с «Инновационным центром», одного из ведущих государственных учреждений Азербайджана», - отметил менеджер Mastercard по Азербайджану Альпер Мерич, слова которого приводятся в сообщении.

Примечательно, что наряду с твердой приверженностью на потребительском рынке Mastercard переходит на новый этап отношений с государственными и общественными организациями в Азербайджане с целью применения своих новейших передовых технологий в безналичных расчетах.

«Инновационный центр» ASAN является одним из ведущих предприятий, занимающихся электронными платежами в государственном секторе. Мы всегда стремимся развивать отношения с международными партнерами, и теперь я думаю, что начало первого этапа партнерства с Mastercard станет значительным шагом вперед в дальнейшем развитии нашего безналичного видения в Азербайджане», - подчеркнул директор «Инновационного центра» Кямран Агаси.

Письмо о намерениях сотрудничества подписали менеджер Mastercard по Азербайджану Альпер Мерич и директор «Инновационного центра» Кямран Агаси.