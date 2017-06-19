Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

2017-06-19 18:31 | www.oxu.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик (Польша) распространили заявление по итогам визита в регион.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в заявлении говорится, что главной целью визита в регион в июне было ознакомление с позициями сторон в связи с последующими шагами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после трехсторонней встречи в Москве 28 апреля этого года, а также обсуждение общей ситуации в зоне конфликта.