Дорожная полиция о высказываниях Нигяр Джамал

2017-06-19 18:39 | www.oxu.az | 3

Начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов прокомментировал высказывания известной певицы Нигяр Джамал.

Как передает Oxu.Az, В.Асадов сообщил Report, что уже два дня не дали результата попытки связаться с Нигяр Джамал, чтобы расследовать ее высказывания на личной странице в Facebook:

«Мы с глубоким сожалением относимся к тому, что вместо того, чтобы обратиться в ГДП ГУП Баку для изучения ситуации, о которой заявляла певица, и выяснения истины, она поделилась статусом. В то же время хотим отметить, что из-за отсутствия точной информации, когда и где произошла описанная в статусе ситуация, какой сотрудник проявил по отношению к ней грубость, нам необходимо получить от нее подробную информацию. Любой гражданин, в том числе Нигяр Джамал, может проинформировать нас о любом правонарушении, мы готовы выслушать их с большим удовольствием и принять меры. Что касается грубых выражений в адрес полиции из уст певицы, мы полагаем, что это неверно и неправдоподобно».

Напомним, что азербайджанская певица Нигяр Джамал, победительница конкурса «Евровидение», на своей странице в Facebook выразила негодование действиями и поведением инспекторов Государственной дорожной полиции.