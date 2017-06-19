Обнародован рейтинг самых мощных суперкомпьютеров

2017-06-19 18:46 | www.oxu.az | 3

Организация TOP500 опубликовала очередную версию своего традиционного рейтинга самых мощных в мире суперкомпьютеров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ichip.ru, авторы отметили, что суммарная производительность вычислительных систем за год выросла более чем на 11% — с 672 до 749 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). На первом месте с большим отрывом от конкурентов расположился китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с показателем в 93 PFLOPS.

За ним следует ещё одна китайская машина — Tianhe-2 с 33,9 PFLOPS, ранее возглавлявшая данный рейтинг в течение трех лет. Бронзу получил швейцарский суперкомпьютер Piz Daint (Cray XC50) с 19,6 PFLOPS. Также в пятерке лучших оказались две американские машины — Titan (Cray XK7) с 17,6 PFLOPS и Sequoia (IBM BlueGene/Q) с 17,2 PFLOPS. Российский суперкомпьютер «Ломоносов-2» с производительностью 2,1 PFLOPS оказался лишь на 59-ой строке чарта.

Э.А.

