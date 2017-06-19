В Париже автомобиль въехал в машину полиции: Проводится операция

2017-06-19 18:50 | www.oxu.az | 3

В центре Парижа на Елисейских Полях проходит полицейская операция из-за инцидента, в результате которого загорелся автомобиль, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что полиция огородила место происшествия и закрыла пути к президентскому дворцу. Полиция призвала людей не подходить к месту инцидента.

По данным BFM TV, автомобиль въехал в машину полиции, прежде чем загорелся.

Водитель автомобиля был задержан полицией. Пока что нет информации о пострадавших в результате произошедшего.