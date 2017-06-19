ЕС продолжит попытки продлить "Южный газовый коридор" до Центральной Азии

2017-06-19 18:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЕС будет продолжать стремиться продлить "Южный газовый коридор" до Центральной Азии, говорится в заключениях Европейского совета по Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятых в понедельник.

Заключения опубликованы на сайте Европейского совета.

«Совет подчеркивает, что в энергетическом, инфраструктурном и транспортном секторах в приоритете сотрудничества между ЕС и Центральной Азией должна быть интеграция стран Центральной Азии друг с другом и в международные рынки и транспортные коридоры. ЕС будет и впредь стремиться к расширению "Южного газового коридора" до Центральной Азии и дальнейшему развитию многостороннего и двустороннего энергетического сотрудничества», - говорится в документе.

Европейский совет также отметил, что ЕС продолжит помогать странам Центральной Азии развивать использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность, предлагая свой опыт в разработке нормативных рамок и поддерживая инвестиционное сотрудничество с европейскими финансовыми институтами.

В заключениях Совета отмечается, что страны Центральной Азии стали важными партнерами ЕС.

«Через десять лет после принятия стратегии по Центральной Азии и более чем через 25 лет после того, как эти пять стран стали независимыми, Совет приветствует прогресс, достигнутый в развитии отношений ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также с центральноазиатским регионом в целом», - говорится в документе.

Совет подтвердил приверженность ЕС к укреплению отношений с Центральной Азией и подчеркнул необходимость укрепления диалога и сотрудничества в области прав человека, образования, устойчивого развития, а также решения проблем в области безопасности, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии.

Отношения между ЕС и Центральной Азии развиваются в рамках стратегии ЕС для Центральной Азии, подписанной в 2007 году и пересмотренной в 2015 году. Совет предлагает Еврокомиссии к концу 2019 года представить предложение о новой стратегии по региону в соответствии с Глобальной стратегией ЕС.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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