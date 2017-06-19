Рекламирующая нижнее белье модель: Мой возлюбленный об этом знает – ВИДЕО

2017-06-19 19:00 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская модель Наргиз Исаева, снявшаяся в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья, рассказала, что во время съемок рядом с ней находилась ее мать.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.ws, модель заявила в интервью передаче «Şou məkan» на телеканале ARB, что прославилась после скандальной фотосессии.

Модель также отметила, что у нее есть молодой человек, и он знает, чем она занимается.

З.Г.

