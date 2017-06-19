В Баку приедет известная российская модель

2017-06-19 18:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская модель Виктория Одинцова посетит столицу Азербайджана. Об этом, как сообщает Trend Life, модель написала на своей странице в Instagram.

Под фотографией Виктория Одинцова оставила подпись, в которой рассказала, что в ближайшее время она и ее команда намерены отправиться в Баку и посетить соревнования Гран-при Азербайджана Формулы 1. Также российская красавица мечтает совершить экскурсию и познакомиться с достопримечательностями города.

"Я с большим удовольствием познакомлюсь с этим городом", - отметила модель.

Виктория Одинцова - ведущая модель одного из известных российских агентств. Она снимается в рекламе, и ее фотографии часто появляются в глянцевых изданиях. Также Одинцова снялась в клипе популярного певца Егора Крида "Мне нравится".