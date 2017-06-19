Задержан глава охраны национальных дворцов Турции

2017-06-19 18:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы против движения Гюлена задержан глава охраны национальных дворцов Турции Мкрат Озен, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, в результате расследования выяснилось, что Озен в период попытки военного переворота отдал приказ охране всех дворцов сложить оружие и сдаться военным.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu