Видади Зейналов продал дом, чтобы возместить ущерб государству

2017-06-19 19:07 | www.oxu.az | 3

Находящийся под арестом бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов возместил еще одну часть нанесенного государству ущерба.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил адвокат В.Зейналова Эльхан Сулейманлы.

Адвокат отметил, что В.Зейналов продал дом, где проживала его семья, и возместил 2 миллиона 200 тысяч манатов. В.Зейналов остался должен еще 2 миллиона манатов.

Отметим, несколько дней назад В.Зейналов возместил часть ущерба – 2 миллиона манатов.

Кроме того, один из обвиняемых по «Делу связи» бывший главный бухгалтер ПО «Бакинская телефонная сеть» Анар Мустафаев полностью возместил нанесенный ущерб.

Напомним, несколько ранее бывший председатель ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулла Гусейнов возместил нанесенный ущерб на 10 миллионов манатов.

Ранее выступивший на судебном заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы В.Зейналова на 14 лет, Б.Гусейнова – на 15 лет, А.Мустафаева – на 8 лет, Г.Бейбалаева – на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.

С.Б.

