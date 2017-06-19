Учёные назвали самый полезный продукт для профилактики рака

2017-06-19 19:10 | www.oxu.az | 3

Виноградные косточки являются наиболее полезным продуктом для профилактики онкологических заболеваний, в частности — рака желудка.

Как передает Oxu.Az, соответствующее заявление сделали научные сотрудники университета Аделаиды.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», употребление виноградных косточек может существенно помочь в вопросе предотвращения онкологии и при этом не несёт никакого вреда для организма человека.

По мнению экспертов, они также могут рассматриваться в качестве эффективного дополнения к умеренному воздействию химиотерапией.

Ранее врач-онколог и доверенное лицо президента России Лариса Фечина в беседе с НСН выразила сомнения, что за короткий срок можно создать универсальное лекарство от рака.

Агентство Nation News, в свою очередь, сообщало, что новосибирские учёные разработали прибор для борьбы с неоперабельными раковыми опухолями.

Н.О.