В убийстве жителя Гёйчая подозревается и его жена - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-19 19:14 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, стало известно, что житель села Череке Мусаев Садиг Асиф оглу (1980 г.р.) был убит 2 ударами ножом и 3 ударами топором.

Наряду с подозреваемым в совершении убийства жителем Уджарского района, проживающим в селе Мюскюрлю Гёйчая Сеймуром Ханмамедовым в качестве подозреваемой была задержана жена покойного Мусаева Арзу Гюльахмед гызы (1986 г.р.).

Сообщается, что убийство совершил друг Садига Мусаева.

Близкие родственники Садига Мусаева Тарлан и Срахан Гасымов сообщили местному бюро АПА, что событие произошло 14 июня, в день «Последнего звонка».

Согласно информации, С. Ханмамедов часто приходил в дом Садига: «В этот день они сидели во дворе дома и ели-пили. Между ними возник конфликт. Сеймур, взяв нож и топор, с особой жестокостью убил Садига на глазах его жены и 4 малолетних детей».

Сообщается, что Сеймур, сговорившись с женой своего друга Арзу Мусаевой, ночью выкопали яму позади дома и предали тело Садига земле. Арзу Мусаева сказала свекрови, что Садиг ушел из дома на заработки, но не вернулся.

Мать и родственники 3 дня ждали Садига. Близкие нашли обувь Садига во дворе дома, после чего убедились в том, что работать он никуда не уезжал. Затем они обратились в отдел полиции Гёйчайского района и сообщили, что он пропал.

Арзу Мусаева сказала полицейским, что ее муж пропал без вести. Во время осмотра двора сотрудники полиции обнаружили, что тело Садига закопали: «Стало известно, что Арзу Мусаева вместе с другом ее мужа, закопали его тело. Поэтому они солгали полиции, родственникам, что Садиг пропал без вести. Мы до сих пор не можем понять, почему Арзу Мусаева скрыла этот факт, солгала нам и полиции».

Очевидец произошедшего, 11-летний сын Садига Мусаева Омар Мусаев сообщил, что убийца его отца Сеймур часто приходил к ним домой, выпивал, после чего всегда возникал конфликт: «Сеймур купил и принес моему отцу водку и пиво. Он убил моего отца топором, пырнул ножом в плечо, после чего закопал тело позади дома».

Мать четверых детей Арзу Мусаева и совершивший убийство Сеймур Ханмамедов были задержаны и переданы следствию.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.

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12:04

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с совершенным в Гейчайском районе убийством.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 18 июня в отдел полиции Гейчайского района поступила информация о пропаже без вести с 14 июня жителя села Череке Садига Мусаева.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и отдела полиции Гейчайского района мероприятий, было установлено, что Садига Мусаева убил топором житель Уджарского района Сеймур Ханмамедов, после чего закопал тело во дворе дома покойного.

Проведена эксгумация тела.

В результате следственных и оперативно-розыскных мер С.Ханмамедов был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.

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21:46

В Гейчайском районе совершено убийство.

Как передает местное бюро АПА, житель села Череке Мусаев Садиг (1985 г.р.) скончался от полученных ножевых ранений.

Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. Отмечается, что отец двоих детей С.Мамедов работал пастухом.

По факту Гейчайской районной прокуратурой ведется расследование.