Ученые напечатали человеческую кожу на 3D-принтере

2017-06-19 19:20 | www.oxu.az | 3

Ученые из Южной Кореи придумали новый метод для 3D-печати кожи человека, который упрощает процесс и снижает стоимость.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ftimes.ru, сообщая о своих результатах в журнале Biofabrication, команда из Университета науки и технологий Поханг демонстрирует новую стратегию печати 3D-клеток для получения 3D-модели кожи человека в одноэтапном процессе.

Хотя уже существуют несколько подходов к разработке биомиметических моделей человеческой кожи, нынешние модели основаны на многоступенчатых способах производства с использованием полидиметилсилоксана (PDMS). В этом отношении технология 3D-клеточной печати может открыть новую эру для искусственной кожи.

Исследователи разработали гибридную трехмерную систему клеточной печати, которая позволяет одновременно использовать экструзионные и струйные модули на принтере. Используя модуль выдавливания экструдера принтера, они создали материал на основе коллагена с мембраной из поликапролактона (PCL).

PCL - это биодеградируемый полиэфир, который предотвращает сокращение коллагена во время созревания тканей. Между тем, ученые использовали распылительный модуль на основе струйной печати для равномерного распределения на создаваемую кожу кератиноцитов - преобладающего типа клеток в наружном слое кожи.

Примечательно, что модель кожи, разработанная командой, использует поддерживающиую 3D-конструкцию всего в одном процессе, которая позволяет коже созревать без использования вставок культуры клеток.

Модель кожи показала хорошие биологические характеристики через 14 дней, включая стабилизированную дерму и слоистые слои эпидермиса.

«Примечательно, что наш новый метод примерно в 50 раз дешевле альтернативных методов и требует в 10 раз меньше базового материала. Мы надеемся, что этот новый одноэтапный процесс может стать привлекательной и полезной платформой для разработки полностью функциональных моделей кожи человека».