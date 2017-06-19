Кубка конфедераций: Австралия-Германия – 2:3

2017-06-19 21:03 | www.apa.az | 2

Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев - 2:0. В турнирной таблице лидерство делят чилийцы и немцы, набрав по три очка. В следующем туре лидеры группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун - Австралия состоится в тот же день в Санкт-Петербурге.