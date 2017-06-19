Установлена личность исполнителя теракта у лондонской мечети
2017-06-19 21:08 | www.apa.az | 2
Исполнителем теракта возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк является 47-летний Даррен Осборн.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.
Ранее лондонская полиция заявляла, что нападавшему 48 лет, его имя не упоминалось.
Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы.