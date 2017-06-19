Соловьев потребовал извинений от «двух процентов дерьма»

2017-06-19 19:42 | www.oxu.az | 2

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал «Ридусу» петицию с требованием уволить его за резкие высказывания об участниках акции протеста на Тверской 12 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, теле- и радиоведущий называл их «двумя процентами дерьма».

В новом интервью Соловьев заявил, что не намерен отказываться от своих слов, хотя и признал, что его мнение было резким. «Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник?» — отметил он.

С его точки зрения, «участники акции должны извиниться перед москвичами». «Подчеркиваю: речь идет именно о тех, кто пришел на Тверскую. Почему они не пошли на проспект Сахарова?» — спросил журналист.

Что касается петиции, в комментарии Национальной службе новостей (НСН) он сказал: «Пусть подписывают, у нас свободная страна. (...) Правда, я не помню, чтобы у нас в законодательстве была предусмотрена такая норма, как увольнение по петиции».

C.Б.

