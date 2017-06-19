Сирийская армия вернула контроль над нефтенасосной станцией под Пальмирой

2017-06-19 19:43 | www.trend.az | 2

Бойцы сирийской армии при поддержке союзных сил отбили у ИГ нефтенасосную станцию Т-3 к юго-востоку от Пальмиры, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте событий.

"Армия и союзники взяли под контроль Т-3. Штурм прошел с минимальными потерями. Наступление прикрывали самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что правительственные войска и союзные силы к востоку от Пальмиры освободили за минувшие сутки 112 квадратных километров территории