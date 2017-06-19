Глава Узбекистана выразил соболезнования президенту Португалии

2017-06-19 19:43 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе в связи с охватившими центральную часть страны лесными пожарами, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

«Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему португальскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

В результате природных пожаров в центральном регионе Португалии, по данным местных властей, 61 человек погиб и более 60 пострадали. Больше всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в 200 километрах от Лиссабона.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)