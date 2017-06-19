Diyarbakır'da polis midibüsü ile sivil araç çarpıştı, ölü ve yaralılar var

2017-06-19 20:27 | www.trend.az | 0

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle sivilleri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin de olduğu 18 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Milliyet