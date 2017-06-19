Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 63 человек

2017-06-19 21:27 | www.apa.az | 3

Число жертв мощнейших лесных пожаров в Португалии достигло 63 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, 135 человек пострадали, в том числе 13 пожарных. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Два человека числятся пропавшими без вести. Судмедэксперты смогли идентифицировать 24 жертвы, сообщила министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана ди Соуза.

Ситуация остается крайне сложной в округах Лейрия, Каштелу-Бранку и Коимбра.