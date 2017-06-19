В Средиземном море пропало без вести более 120 мигрантов

2017-06-19 21:52 | www.apa.az | 3

Свыше 120 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Ливии.

Как передает АПА ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник Международная организация по миграции.

За минувшие четыре дня, в период с четверга по воскресенье, в водах Средиземного моря помощь была оказана более 4,5 тысячам мигрантов, сообщила итальянская береговая охрана.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.