Жителя Гейчая убили на глазах его четверых детей – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 20:19 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности особо жестокого убийства.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, стало известно, что житель села Череке Мусаев Садиг Асиф оглу (1980 г.р.) был убит 2 ударами ножом и 3 ударами топором.

Наряду с подозреваемым в совершении убийства жителем Уджарского района, проживающим в селе Мюскюрлю Гёйчая Сеймуром Ханмамедовым в качестве подозреваемой была задержана жена покойного Мусаева Арзу Гюльахмед гызы (1986 г.р.).

Сообщается, что убийство совершил друг Садига Мусаева.

Близкие родственники Садига Мусаева Тарлан и Срахан Гасымов сообщили, что событие произошло 14 июня, в день «Последнего звонка».

Согласно информации, С. Ханмамедов часто приходил в дом Садига:

«В этот день они сидели во дворе дома и ели-пили. Между ними возник конфликт. Сеймур, взяв нож и топор, с особой жестокостью убил Садига на глазах его жены и 4 малолетних детей».

Сообщается, что Сеймур, сговорившись с женой своего друга Арзу Мусаевой, ночью выкопали яму позади дома и предали тело Садига земле. Арзу Мусаева сказала свекрови, что Садиг ушел из дома на заработки, но не вернулся.

Мать и родственники 3 дня ждали Садига. Близкие нашли обувь Садига во дворе дома, после чего убедились в том, что работать он никуда не уезжал. Затем они обратились в отдел полиции Гёйчайского района и сообщили, что он пропал.

Арзу Мусаева сказала полицейским, что ее муж пропал без вести. Во время осмотра двора сотрудники полиции обнаружили, что тело Садига закопали: «Стало известно, что Арзу Мусаева вместе с другом ее мужа, закопали его тело. Поэтому они солгали полиции, родственникам, что Садиг пропал без вести. Мы до сих пор не можем понять, почему Арзу Мусаева скрыла этот факт, солгала нам и полиции».

Очевидец произошедшего, 11-летний сын Садига Мусаева Омар Мусаев сообщил, что убийца его отца Сеймур часто приходил к ним домой, выпивал, после чего всегда возникал конфликт:

«Сеймур купил и принес моему отцу водку и пиво. Он убил моего отца топором, пырнул ножом в плечо, после чего закопал тело позади дома».



Мать четверых детей Арзу Мусаева и совершивший убийство Сеймур Ханмамедов были задержаны и переданы следствию.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.

12:14

Стали известны подробности убийства, совершенного в Гёйчайском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 18 июня в селе Череке.

Тело жителя села Садига Мусаева 1980 года рождения было обнаружено в его доме. Его супруга Арзу Мусаева 1986 года рождения была вызвана в Гёйчайскую районную прокуратуру, но после дачи показаний ее отпустили.

В ходе следственных мероприятий, продолженных на основе показаний А.Мусаевой, была установлена личность совершившего преступление. Им оказался односельчанин убитого, Сеймур Ханмамедов 1984 года рождения. С.Ханмамедов был задержан и передан следствию.

Выяснилось, что убийство было совершено на почве личного конфликта. С.Мусаев и С.Ханмамедов за несколько часов до произошедшего распивали спиртные напитки. Между нетрезвыми односельчанами произошел конфликт, после чего они разошлись. Через несколько часов С.Ханмамедов принял решение убить С.Мусаева и пришел к нему домой. Он застал С.Мусаева в кровати и убил его.

Напомним, что у С.Мусаева осталось четверо малолетних детей.

По факту в Гёйчайской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР.

11:50

Установлена личность убийцы жителя Гёйчайского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера вечером было обнаружено тело жителя села Череке Садига Мусаева во дворе дома, где он проживал.

Согласно информации, он был убит ножом или топором. Жена Садига Мусаева Арзу Мусаева, 1986 года рождения, задержана в качестве подозреваемого в совершении убийства.

По словам жителей села, вчера после происшествия мать четырех детей Арзу Мусаева была доставлена в отдел полиции Гёйчайского района, в настоящее время она дает показания.



Причины, побудившие женщину совершить убийство, пока неизвестны. По словам соседей, в семье часто происходили конфликты. Садиг Мусаев был пастухом и рабочим.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.

22:44 (18.06.2017)

В Гёйчайском районе совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Череке Садиг Мусаев, 1985 года рождения, скончался от полученных ножевых ранений.

Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. Отмечается, что отец четырех детей С.Мусаев работал пастухом.

По факту Гёйчайской районной прокуратурой ведется расследование.